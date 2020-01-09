В Благовещенске пройдет первый концерт-квартирник в храме

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:20:27+03:00

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Первый квартирник в храме «Прогулки по воде» пройдет 12 января в 18.00. Известные музыканты выступят в трапезном зале крипты храма иконы Божьей Матери.

«Атмосфера Рождественских святочных дней оказалась очень близка «кочевому квартирнику». «Блуждающая звезда» волхвов привела нас к дверям храма Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Это единственная в Благовещенске православная церковь, сохранившаяся с дореволюционного времени. В квартирнике примут участие лидеры и участники известных амурских групп. Песни с библейским кодом и музыка для души будут акцентными в их репертуаре», - рассказывает организатор проекта поэт, музыкант, филолог Евгений Ерёмин.

Среди участников Александр Худеев («Блокада сердца»), Евгений Ерёмин («Сквозняк»), Евгения Нифонтова («Маленькое красное дерево») и Екатерина Шинкевич («КБ Революция»).

Также в концерте запланировано литературное отделение, в ходе которого священник и блогер Святослав Шевченко расскажет о Чехове, минимализме и русских хайку, а Евгений Ерёмин – о своей монографии «Царская рыбалка, или Освоение библейского текста в творчестве Б. Гребенщикова».

Завершится мероприятие выступлением победительницы Чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Ирины Пестеревой, которая прочтет монороман-дневник «Листья снега».

Вход свободный, но гости могут внести добровольные пожертвования, которые будут переданы в помощь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU