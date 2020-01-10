В Благовещенске полицейского подозревают в вымогательстве премий у сотрудников
Решается вопрос об избрании меры пресечения
Фото: amursledcom
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Амурские следователи завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» на начальника одного из отделений благовещенской полиции.
Мужчину подозревают в том, что в ноябре и декабре 2019 года он забирал у двоих подчиненных часть выплаченных им премий.
- Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечившими оперативное сопровождение при задержании подозреваемого, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.
Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU