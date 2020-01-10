2020-01-10T04:10:20+03:00
Общество

В Благовещенске полицейского подозревают в вымогательстве премий у сотрудников

Решается вопрос об избрании меры пресечения
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: amursledcomФото: amursledcom
Изменить размер текста:

Амурские следователи завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» на начальника одного из отделений благовещенской полиции.

Мужчину подозревают в том, что в ноябре и декабре 2019 года он забирал у двоих подчиненных часть выплаченных им премий.

- Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечившими оперативное сопровождение при задержании подозреваемого, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске полицейского подозревают в вымогательстве премий у сотрудников
В Благовещенске пройдет первый концерт-квартирник в храме
Благовещенск может стать лучшим городом России
Амурские зоозащитники открыли бесплатный кабинет ветеринарной помощи
Амурские волонтеры ищут пропавшего мужчину из Якутии
Амурчанка погибла во время пожара в поселке Широком
Амурские спасатели поймали в Чигирях лису
Амурчане завоевали первое место на фестивале ледовых фигур в Харбине
В Белогорске при пожаре спасли женщину
Амурчанка оставила маленьких детей без еды
В Приамурье собаку привязали к дереву и оставили умирать
В Благовещенске из-за порыва трубы затопило квартиры и лифты в многоэтажном доме
На амурских пунктах пропуска усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае
В Магдагачи задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП
Неизвестный водитель насмерть сбил амурчанина 1 января
Пропавший в Благовещенске мужчина найден мертвым
В Благовещенске в новогоднюю ночь родились девять детей
В Приамурье зафиксировали самый холодный декабрь за 20 лет
Малыш, пропавший в Благовещенске, найден живым
В новогоднюю ночь в Благовещенске пропал двухлетний малыш