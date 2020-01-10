В Благовещенске полицейского подозревают в вымогательстве премий у сотрудников

10 Янв. 2020 2020-01-10T04:10:20+03:00

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Амурские следователи завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» на начальника одного из отделений благовещенской полиции.

Мужчину подозревают в том, что в ноябре и декабре 2019 года он забирал у двоих подчиненных часть выплаченных им премий.

- Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечившими оперативное сопровождение при задержании подозреваемого, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU