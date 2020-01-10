Благовещенский аэропорт поставил рекорд по количеству обслуженных пассажиров

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:26:06+03:00

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В благовещенском аэропорту подвели итоги работы за 2019 год. Было зафиксировано рекордное количество пассажиров. Всего за год воздушная гавань приняла более 559,6 тысяч пассажиров. Это на 33,5 процента больше, чем в 2018 году.

- 2019 год отметился сразу несколькими важными событиями в истории аэропорта, в сентябре началось строительство новой взлетно-посадочной полосы, в ноябре мы впервые обслужили пятисоттысячного пассажира. Почетным авиапассажиром стала амурчанка из Завитинска Инна Шурыгина, которая летела рейсом авиакомпании S7 в Москву. Подводя итоги деятельности предприятия, мы отмечаем значительный рост объема перевозок. В 2020 году мы надеемся сохранить высокий показатель, уже ведется работа над маршрутной сетью, согласовываем с перевозчиками программу полетов в предстоящую летнюю навигацию, - рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Самый заметный прирост пассажиропотока произошел на внутренних рейсах. Перевезено было 484 450 пассажиров. Международными рейсами воспользовались 75 152 человека. Среди самых популярных у туристов направлений Таиланд и Вьетнам.

ИСТОЧНИК KP.RU