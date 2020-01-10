2020-01-10T06:50:38+03:00
Общество

В праздники в Приамурье произошло 26 коммунальных аварий

Некоторые из них устраняют до сих пор
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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С 28 декабря 2019 по 9 января 2020 года в Амурской области произошло 26 коммунальных аварий. Было выявлено 5 сбоев теплоснабжения, 13 – водоснабжения, 8 – энергоснабжения.

- Значительная часть аварий была устранена в кратчайшие сроки. Вместе с тем устранение ряда технологических сбоев по настоящее время остается на контроле органов прокуратуры области, - сообщают в прокуратуре Амурской области.

В частности, 30 декабря в селе Тыгда Магдагачинского района перемерзла труба холодного водоснабжения. В результате без воды остались жители трех жилых домов и котельная. Прокладка трубопровода здесь уже завершена, к водоснабжению подключают двухквартирный дом.

7 января на водонапорной башне поселка Серышево из строя вышел глубинный насос, водоснабжение было прекращено в 49 домах, двух детских садах, трех административных зданиях и на котельной. На установление нового насоса ушло несколько часов.

30 декабря и 3 января на котельной поселка Архара произошла течь котла. Работа котельной при этом не останавливалась, но в домах жителей заметно похолодало.

Всем виновным в авариях надзорные органы внесли представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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