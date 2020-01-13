В Благовещенске разыскивают 12-летнюю девочку

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:40:28+03:00

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщить об этом в полицию

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12-летняя Злата Черненко пропала 12 января в Благовещенске. Девочка ушла из дома и больше ее никто не видел.

Полиция просит амурчан помочь в поисках ребенка. На вид Злате 12 лет, худощавая, ростом 145 – 150 сантиметров. Глаза серые, волосы рыжие. В день ухода была одета в двухсторонний пуховик по колено с капюшоном, черный с внешней стороны и салатовый с изнанки. Черные брюки в широкую оранжевую полоску, черные полусапожки и серую вязаную шапку с бубоном.

- Всех, кому известно местонахождение несовершеннолетней, просим обращаться в МО МВД России «Благовещенский» или по телефонам: 8(4162) 59-47-38, 8 (4162) 42-00-16, 02, 102 - с мобильного, - обращаются в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU