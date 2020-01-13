В Благовещенске разыскивают 12-летнюю девочку
12-летняя Злата Черненко пропала 12 января в Благовещенске. Девочка ушла из дома и больше ее никто не видел.
Полиция просит амурчан помочь в поисках ребенка. На вид Злате 12 лет, худощавая, ростом 145 – 150 сантиметров. Глаза серые, волосы рыжие. В день ухода была одета в двухсторонний пуховик по колено с капюшоном, черный с внешней стороны и салатовый с изнанки. Черные брюки в широкую оранжевую полоску, черные полусапожки и серую вязаную шапку с бубоном.
- Всех, кому известно местонахождение несовершеннолетней, просим обращаться в МО МВД России «Благовещенский» или по телефонам: 8(4162) 59-47-38, 8 (4162) 42-00-16, 02, 102 - с мобильного, - обращаются в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU