12-летнюю девочку, пропавшую в Благовещенске, нашли
Полицейские выясняют причины и обстоятельства ухода ребенка из дома
Фото: DepositPhotos
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Сотрудникам полиции удалось отыскать пропавшую 12 января Злату Черненко. Напомним, девочка ушла из дома, а обратно уже не вернулась. Был объявлен розыск, ориентировки с приметами пропавшей распространили по соцсетям и СМИ. С просьбой о помощи в поисках полицейские обратились к амурчанам.
- В настоящий момент несовершеннолетняя находится в отделе полиции. Причины и обстоятельства ухода ребенка из дома устанавливаются. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU