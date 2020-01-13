12-летнюю девочку, пропавшую в Благовещенске, нашли

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:40:16+03:00

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Сотрудникам полиции удалось отыскать пропавшую 12 января Злату Черненко. Напомним, девочка ушла из дома, а обратно уже не вернулась. Был объявлен розыск, ориентировки с приметами пропавшей распространили по соцсетям и СМИ. С просьбой о помощи в поисках полицейские обратились к амурчанам.

- В настоящий момент несовершеннолетняя находится в отделе полиции. Причины и обстоятельства ухода ребенка из дома устанавливаются. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU