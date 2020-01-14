В Чигирях большегруз протаранил теплотрассу

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:52:32+03:00

Без воды остались и тепла остались 400 человек

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 13 января в 17.40 в поселке Чигири. На улице Новой КамАЗ сбил проложенные по земле сети тепло- и водоснабжения, повредил компрессор. В результате без тепла и воды остались несколько домов, в которых проживает около 400 жителей.

Как сообщили в пресс-службе Благовещенского района, на место выехала аварийно-восстановительная бригада МУП «Жилкомэнерго» из восьми человек. Вернуть чигиринцам коммунальные удобства удалось к часу ночи.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Также проверку по факту произошедшего проводит прокуратура Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU