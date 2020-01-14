Амурские спасатели опубликовали список мест для крещенских купаний
Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. В Приамурье к празднику приготовят 20 иорданей и прорубей, каждую из которых проверят инспектора ГИМС. У мест купания будут развернуты пункты обогрева.
Между тем амурские спасатели напоминают, что во время купаний нельзя забывать о правилах безопасности. Купели должны располагаться недалеко от берега, у них обязательно должны быть поручни и ограждения. Подход к воде должны быть покрыт деревянным настилом, а сама купель оборудована сетью, чтобы купающихся не затянуло под лед. Одновременно окунаться могут не более трех человек.
- В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим, - рассказал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области.
КОНКРЕТНО
Список планируемых мест организации купелей в Амурской области:
- г. Благовещенск: река Зея, район улицы Амурской,1; река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
- с.Белогорье, ключ на въезде в село;
- пос. Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы СП «УТП»;
- г. Зея, река Зея, 644 - 638 км;
- г. Сковородино, ГТС (плотина);
- г. Тында, р. Тында, район кафе «Берег»;
- Тындинский район: поселок Усть-Нюкжа, р. Олекма; поселок Юктали, р. Нюкжа, 500 м ниже ледовой переправы;
- Михайловский район: с. Поярково, р. Амур, пляж;
- Бурейский район: п. Бурея, р. Бурея; поселок Талакан, ключ; поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
- Селемджинский район: п. Февральск, р. Бысса, район автомобильного моста;
- Шимановский район: с. Петруши, дамба «Белава»;
- Константиновский район: с. Константиновка, р. Амур, пляж; с. Крестовоздвиженка, р. Уртуй, район моста;
- г. Райчихинск, озеро Ремзоводское;
- г.Свободный, река Зея, район спасательной станции;
- г. Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.
ИСТОЧНИК KP.RU