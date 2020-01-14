Амурские спасатели опубликовали список мест для крещенских купаний

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:24:00+03:00

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Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. В Приамурье к празднику приготовят 20 иорданей и прорубей, каждую из которых проверят инспектора ГИМС. У мест купания будут развернуты пункты обогрева.

Между тем амурские спасатели напоминают, что во время купаний нельзя забывать о правилах безопасности. Купели должны располагаться недалеко от берега, у них обязательно должны быть поручни и ограждения. Подход к воде должны быть покрыт деревянным настилом, а сама купель оборудована сетью, чтобы купающихся не затянуло под лед. Одновременно окунаться могут не более трех человек.

- В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим, - рассказал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области.

КОНКРЕТНО

Список планируемых мест организации купелей в Амурской области:

- г. Благовещенск: река Зея, район улицы Амурской,1; река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;

- с.Белогорье, ключ на въезде в село;

- пос. Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы СП «УТП»;

- г. Зея, река Зея, 644 - 638 км;

- г. Сковородино, ГТС (плотина);

- г. Тында, р. Тында, район кафе «Берег»;

- Тындинский район: поселок Усть-Нюкжа, р. Олекма; поселок Юктали, р. Нюкжа, 500 м ниже ледовой переправы;

- Михайловский район: с. Поярково, р. Амур, пляж;

- Бурейский район: п. Бурея, р. Бурея; поселок Талакан, ключ; поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;

- Селемджинский район: п. Февральск, р. Бысса, район автомобильного моста;

- Шимановский район: с. Петруши, дамба «Белава»;

- Константиновский район: с. Константиновка, р. Амур, пляж; с. Крестовоздвиженка, р. Уртуй, район моста;

- г. Райчихинск, озеро Ремзоводское;

- г.Свободный, река Зея, район спасательной станции;

- г. Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.

ИСТОЧНИК KP.RU