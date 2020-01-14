2020-01-14T07:56:12+03:00
Общество

Благовещенский пункт пропуска не будет работать с 24 по 26 января

Коррективы в работу перевозчика внес китайский Новый год
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Через десять дней работа благовещенского пункта пропуска будет приостанволена.

- В связи с традиционным китайским праздником Новым годом – «Праздником Весны», пассажирское направление пунктов пропуска «Благовещенск» и «Хэйхэ» не будет работать с 24 по 26 января 2020 года, - сообщает администрация ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо».

К прежнему режиму работы перевозчик вернется с 27 января.

Напомним, пассажирские автобусы курсируют между государствами с 9.00 до 17.00, с интервалом отправления 30 минут. Стоимость взрослого билета – 2 150 рублей, детского – 1 215.

ИСТОЧНИК KP.RU

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