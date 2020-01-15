Мост из Благовещенска в Хэйхэ прошел испытание гружеными самосвалами

15 Янв. 2020 2020-01-15T04:30:56+03:00

В эксплуатацию переход введут после завершения строительства всего комплекса

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На мосту между Благовещенском и Хэйхэ прошли приемочные испытания. С российской стороны проверку проводили специалисты Нормативно-Испытательного Центра «Мосты», с китайской - харбинского Политехнического Университета.

- В качестве испытательной нагрузки использовались десять трехосных груженых предварительно взвешенных автосамосвалов марок КамАЗ и ISUZU с полной средней массой каждого автомобиля порядка 27,8 т, а также один четырехосный автокран марки KATO полной массой 40 тонн, - сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Специалисты опробовали 14 вариантов загружения строения. Максимальная масса нагрузки составила 318 тонн.

- Первичный анализ результатов статических и динамических испытаний позволяет сделать вывод о соответствии фактической работы пролетного строения моста расчетно-теоретическим предпосылкам и о возможности эксплуатации сооружения под проектными нагрузками (А14 и Н14). Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений, - рассказал о результатах проведенных испытаний руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Движение по мосту будет открыто после завершения строительства всего комплекса. На сегодняшний день продолжается возведение автомобильного пункта пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU