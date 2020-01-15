На Крещение для благовещенцев приготовят около 12 тысяч литров святой воды
На Крещение благовещенцев обеспечат святой водой. По просьбе епархии АО «АКС» направит к храму Архангела Гавриила автоцистерну вместимостью четыре тысячи литров.
- Мы на протяжении многих лет помогаем епархии с поставкой воды. В этом году так же направим автомобиль. Думаю, как и в прошлые годы, водитель сделает не менее трех рейсов. В январе 2019 горожане набрали около 12 тысяч литров освещенной воды, - рассказывает Михаил Пищик, директор по водоснабжению и водоотведению АО «АКС».
Как сообщили в пресс-службе организации, вода полностью соответствует всем требованиям СанПиН.
Водовозка у храма на Горького, 133 будет стоять 19 января с 11:30 до 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU