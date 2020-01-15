2020-01-15T07:51:24+03:00
Общество

В Приамурье выдано 23 ипотечных кредита по ставке 2 процента

До конца февраля по льготной программе будут готовы работать 11 кредитных учреждений
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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По программе «Дальневосточная ипотека» в Приамурье выдано уже 23 ипотечных кредита. Об этом сообщает министерство экономического развития и внешних связей области.

Сейчас кредит на покупку жилья под два процента готовы выдавать четыре банка: это «Сбербанк», «ВТБ», «Азиатско-тихоокеанский банк» и «Дальневосточный банк». Но до конца февраля число кредитных учреждений, участвующих в программе увеличится до 11.

Всю дополнительную информацию о «Дальневосточной ипотеке» можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-30-54-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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