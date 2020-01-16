Амурское отделение ПФР: в Сети рассылают ложные сведения о компенсациях для пенсионеров

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:36:16+03:00

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В амурском отделении ПФР сообщают о буме звонков от пенсионеров, которые прочитали в Сети недостоверную информацию о компенсациях. В сообщениях, которые размещают на разных сайтах и отправляют через мессенджеры, говорится, что все пенсионеры могут получить компенсацию, при условии, что не пользуются льготами.

- Денежная компенсация по линии ПФР действительно предоставляется, но только льготникам, включенным в федеральный регистр и только в том случае, если сам льготник отказывается от получения набора социальных услуг в натуральном выражении, - объясняют в отделении ПФР по Амурской области.

Напомним, федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. В Приамурье на такие льготы имеют право около 75 тысяч человек.

Пенсионный фонд финансирует три льготы: Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к месту этого лечения и обратно. Общая стоимость набора социальных услуг – 1 121, 42 рубля. Пенсионер может либо получать услуги, либо доплату к пенсии.

В любых подозрительных ситуациях Отделение ПФР по Амурской области рекомендует обращаться на областную «горячую линию» 8 (4162) 202-400.

ИСТОЧНИК KP.RU