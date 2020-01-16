2020-01-16T11:00:28+03:00
Происшествия

В Благовещенске из-за водителя маршрутки пенсионер получил травмы

Сейчас горе-рулевого ищет ГИБДД
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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В областной столице в розыск объявлен водитель желтого маршрутного автобуса «К». Как сообщают, в городском ГИБДД, в минувший вторник, 14 января, около 7:45 часов он неудачно затормозил на автобусной остановке, расположенной недалеко от дома №35 по улице Артиллерийская. В результате находившийся в автобусе 52-летний пенсионер получил травмы.

Водитель с места происшествия скрылся. За такой поступок он может лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет, либо подвергнуться административному аресту до 15 суток (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).

Любую информацию об указанном происшествии сотрудники ГИБДД просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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