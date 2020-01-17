Амурские синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение

17 Янв. 2020 2020-01-17T03:15:10+03:00

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В Крещение все ждут сильных заморозков. Вот только в этом году их не ожидается, говорят амурские синоптики.

- Нынешний январь пока в числе умеренно морозных. Среднесуточные температуры практически на территории всей области превышают многолетние нормы на 3-5°С. И это несмотря на то, что ночные температуры на севере области уверенно держатся на отметках -30-37°С. На юге области -25-30°С, а местами столбики термометров опускаются до -33-35°С, - говорят в Амурском гидрометцентре.

В ночь 19 января погода также не изменится. Накануне 18 января по области пройдет небольшой снег. Днем 19 января по северу области ожидается 18 – 23 градуса мороза, по югу – 13 – 18 градусов со знаком минус.

К слову самое холодное 19 января в Благовещенске было зарегистрировано в 1915 году, тогда столбик уличного термометра показал – 41,6 градуса. Самое теплое Крещение было в 1959 году – всего -6,4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU