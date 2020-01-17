2020-01-17T07:21:29+03:00
Общество

В Приамурье заработала горячая линия по вопросам, касающимся обращения с животными

Оставлять сообщения амурчане смогут в круглосуточном режиме
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В управлении Россельхознадзора по Амурской области заработала «горячая линия», касающаяся нарушения закона «Об ответственном обращении с животными», вступившего в силу 1 января 2020 года.

Амурчане смогут сообщать об использовании четвероногих в культурно-зрелищных целях, а также нарушениях их содержания в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и океанариумах.

Номера телефонов «горячей линии»: 8 (4162) 226-971 и 8 (4162) 226-959.

- Прием звонков осуществляется: с понедельника по четверг - с 8:45 до 18:00, по пятницам - с 8:45 до 16:45, в выходные дни и нерабочие часы «горячий» номер работает в режиме записывающего разговор автоответчика, - сообщают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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