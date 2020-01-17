Жители Благовещенска поставили рекорд по засорам канализации

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:11:15+03:00

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Благовещенцы поставили рекорд по засорам канализационных труб. По данным АКС, 9 января специалистам пришлось 16 раз выезжать на прочистку засоров. Для сравнения 11 января коммунальщики выезжали на устранение засоров лишь шесть раз, 1 января – один раз. В среднем же, помощь в восстановлении водоотведения ежедневно требуется от пяти до девяти адресатам.

Засоры в квартирах, как правило, происходят по вине самих же жителей, которые смывают в унитазы мусор.

- Тряпки, бумага, салфетки, остатки еды, сток со стиральной машины напрямую без уловителя – все это засоряет канализацию. Если мусор ушел в смыв, то это не значит, что засора не будет. Канализационные стоки рано или поздно вернутся назад и затопят не только квартиру нерадивого собственника, но и весь дом, - рассказывает Эдуард Уланов, начальник цеха сетей водопровода и канализации АО «АКС».

Коммунальщики убедительно просят горожан соблюдать правила пользования канализацией.

В случае засора специалисты советуют перекрыть воду в квартире и сообщить о проблеме в диспетчерскую службу по телефонам: 49-44-55 и 51-88-16.

КОНКРЕТНО

В унитаз запрещено бросать:

1. Бумагу, биоразлагаемые втулки, влажные салфетки.

2. Тряпки, рулонные полотенца и целлофан.

3. Еду, особенно жирные остатки пищи.

4. Любые крупные и мелкие бытовые нерастворимые предметы: крышки, игрушки, лейкопластыри, ватные палочки, влажные салфетки.

5. Строительный материал.

6. Наполнители для туалетов домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU