В Приамурье при пожаре погиб мужчина
Пожар вспыхнул в сере Северное Архаринского района 19 января. Загорелась зимняя кухня.
- К месту пожара были направлены огнеборцы пожарного поста села Иннокентьевки в составе трех человек и одной единицы техники. Более получаса потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
В горящей кухне пожарные обнаружили тело мужчины. Также ожоги получил 16-летний подросток, с ожогами его доставили в районную больницу. Кухню спасти не удалось, она сгорела полностью.
По предварительным данным, причина трагедии - неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU