2020-01-20T08:36:40+03:00
Происшествия

В Приамурье при пожаре погиб мужчина

Вероятная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: 28.mchs.gov.ruФото: 28.mchs.gov.ru
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Пожар вспыхнул в сере Северное Архаринского района 19 января. Загорелась зимняя кухня.

- К месту пожара были направлены огнеборцы пожарного поста села Иннокентьевки в составе трех человек и одной единицы техники. Более получаса потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В горящей кухне пожарные обнаружили тело мужчины. Также ожоги получил 16-летний подросток, с ожогами его доставили в районную больницу. Кухню спасти не удалось, она сгорела полностью.

По предварительным данным, причина трагедии - неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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