Белогорский охранник угнал авто и попал в ДТП в Благовещенске

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:43:50+03:00

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19 января охранник автостоянки в Белогорске решил покататься на чужом авто. Угнав машину, мужчина направился в областной центр. Уже в Благовещенске угонщик не справился с управлением, и попал в ДТП.

Фото искореженного автомобиля появились в социальных сетях. Подписчики в комментариях только выразили свое недовольство касаемо охранника. Кто-то отметил, что его «взяли по объявлению», а кто-то вспомнил похожие случаи в личном опыте.

Кстати, в ДТП с угнанным автомобилем никто не пострадал, рассказали в Госавтоинспекции. А в МВД отметили, что охранника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» амурчанину грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU