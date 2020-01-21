2020-01-21T06:13:01+03:00
Общество

В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12

Прежний останвоочный пункт не отвечал требованиям безопасности
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
Изменить размер текста:

В областном центре перенесли остановку автобуса №12 по четной стороне Игнатьевского шоссе в районе дома №18. Сделано это было из соображений безопасности, прежний остановочный пункт требованиям не отвечал.

- По направлению «погранотряд – центр города» автобусы маршрута № 12 теперь будут останавливаться только на новом остановочном пункте «Институт сои», расположенном по нечетной стороне улицы Василенко в районе пересечения с Игнатьевским шоссе, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Павильон был оборудован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте
Белогорский охранник угнал авто и попал в ДТП в Благовещенске
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
Жители Благовещенска поставили рекорд по засорам канализации
На Крещение в Благовещенске оборудуют три купели
В Приамурье заработала горячая линия по вопросам, касающимся обращения с животными
Амурские синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение
В Благовещенске из-за водителя маршрутки пенсионер получил травмы
Благовещенцев зовут сдать вторсырье и сделать мир чище
Амурское отделение ПФР: в Сети рассылают ложные сведения о компенсациях для пенсионеров
В Приамурье выдано 23 ипотечных кредита по ставке 2 процента
На Крещение для благовещенцев приготовят около 12 тысяч литров святой воды
Мост из Благовещенска в Хэйхэ прошел испытание гружеными самосвалами
Благовещенский пункт пропуска не будет работать с 24 по 26 января
Амурские спасатели опубликовали список мест для крещенских купаний
В Чигирях большегруз протаранил теплотрассу
12-летнюю девочку, пропавшую в Благовещенске, нашли
В Благовещенске разыскивают 12-летнюю девочку
В Благовещенске эвакуируют учебные учреждения
В праздники в Приамурье произошло 26 коммунальных аварий
Благовещенский аэропорт поставил рекорд по количеству обслуженных пассажиров