В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
В областном центре перенесли остановку автобуса №12 по четной стороне Игнатьевского шоссе в районе дома №18. Сделано это было из соображений безопасности, прежний остановочный пункт требованиям не отвечал.
- По направлению «погранотряд – центр города» автобусы маршрута № 12 теперь будут останавливаться только на новом остановочном пункте «Институт сои», расположенном по нечетной стороне улицы Василенко в районе пересечения с Игнатьевским шоссе, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Павильон был оборудован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU