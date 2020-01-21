В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:13:01+03:00

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В областном центре перенесли остановку автобуса №12 по четной стороне Игнатьевского шоссе в районе дома №18. Сделано это было из соображений безопасности, прежний остановочный пункт требованиям не отвечал.

- По направлению «погранотряд – центр города» автобусы маршрута № 12 теперь будут останавливаться только на новом остановочном пункте «Институт сои», расположенном по нечетной стороне улицы Василенко в районе пересечения с Игнатьевским шоссе, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Павильон был оборудован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU