2020-01-21T06:33:43+03:00
Общество

В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ

Чтобы оплатить коммунальные услуги горожанам приходится ждать почти час
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Жители областного центра жалуются на огромные очереди в РКЦ, на оплату ЖКУ горожанам приходится тратить почти час. В ситуацию пришлось вмешаться властям.

- Сегодня на планерном совещании Валентина Калита дала задание генеральному директору АО «Амурские коммунальные системы» Константину Куликовскому предпринять дополнительные меры для обеспечения комфортного ожидания благовещенцев, пришедших оплатить ЖКУ, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

По словам руководителя АКС, с 20 по 25 января уже было увеличено количество специалистов, принимающих платежи. Сейчас в РКЦ открыты 11 окон. В случае необходимости будут привлечены дополнительные специалисты. Всего 20 января было обслужено 900 человек. Максимальное время ожидания составило 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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