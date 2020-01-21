Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В правительстве Амурской области произошли кадровые изменения, об этом рассказал губернатор Василий Орлов в ходе рабочего заседания. Пост председателя правительства по собственному желанию покинула Ольга Лысенко, курировавшая вопросы социального блока. В этой должности Ольга Викторовна работала с 2016 года.
- Занять пост предложено Юлии Рябининой. До настоящего времени она работала заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Также на должность заместителя председателя правительства назначена министр образования и науки Светлана Яковлева. Она же будет курировать и министерство физической культуры и спорта. Ранее Светлана Вячеславовна занимала пост министра образования и науки области.
ИСТОЧНИК KP.RU