Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:53:23+03:00

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В правительстве Амурской области произошли кадровые изменения, об этом рассказал губернатор Василий Орлов в ходе рабочего заседания. Пост председателя правительства по собственному желанию покинула Ольга Лысенко, курировавшая вопросы социального блока. В этой должности Ольга Викторовна работала с 2016 года.

- Занять пост предложено Юлии Рябининой. До настоящего времени она работала заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Также на должность заместителя председателя правительства назначена министр образования и науки Светлана Яковлева. Она же будет курировать и министерство физической культуры и спорта. Ранее Светлана Вячеславовна занимала пост министра образования и науки области.

ИСТОЧНИК KP.RU