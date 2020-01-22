2020-01-22T08:45:07+03:00
Общество

Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля

В конце января школы проведут для родителей дни открытых дверей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: admblag.ruФото: admblag.ru
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С 1 февраля в Благовещенске начнется запись детей в первый класс. А 25 января школы проведут для родителей дни открытых дверей. Благовещенцы смогут посетить творческие мастерские, экскурсии, индивидуальные консультации с педагогами-психологами, учителями начальных классов и социальными педагогами.

- В первую очередь записаться в школу смогут те, кто проживает на закрепленной за учреждением территории. Заявления от остальных родителей будущих первоклассников, желающих отправить ребенка в школу не по месту жительства, будут приниматься с 1 июля, в зависимости от наличия свободных мест, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Чтобы записать ребенка в первый класс необходимо подать в секретариат школы заявление о приеме, оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации будущего первоклассника по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории и другие документы. Зачисление оформляется в течение семи рабочих дней после приема документов.

В этом году школы готовы принять около трех с половиной тысяч первоклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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