Благовещенские детсады снова заминировали

23 Янв. 2020 2020-01-23T04:43:59+03:00

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Сообщения о минировании снова поступают в детские учреждения Благовещенска. Пока что поступили сообщения об опасном предмете в девяти корпусах восьми садов.

- В настоящее время проводится эвакуация детей из детских садов № 32 (ул. Зелёная, 4), № 49 (Аэропорт, 8), № 32, корпус 2 (ул. Молодёжная, 21), № 68, корпус 3, (Студенческая ,45/ 7), № 60 (ул. Кантемирова, 8/2), № 67 (Студенческая, 34/5 и Студенческая, 28/1), № 47 (ул. Октябрьская, 236), № 59 (Политехническая, 52). Сообщения продолжают поступать, - говорят в администрации города.

На местах работают оперативные службы. Во всех учреждениях проводят эвакуации.

Детский сад № 32 уже проверили. Вызов оказался ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU