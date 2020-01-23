Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:51:52+03:00

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Рано утром, 23 января, двое подростков разгромили 17 ледовых фигур на площади Ленина. Большинство из них не подлежит восстановлению. На запись камеры видеонаблюдения попали парень и девушка. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Благовещенска в инстаграм-аккаунте @blaga_hot.

«Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в нее куски льда и раскачивая ее. Противоправные действия подростков попали на камеру наружного наблюдения. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будет демонтировано. По данному факту готовится заявление в полицию. Администрация города Благовещенска обращается к жителям с просьбой установить лиц, причастных к совершению акта вандализма», - говорится в сообщении от мэрии.

После этого на площади работали сотрудники полиции, а бригада ГСТК произвела демонтаж разрушенных фигур и снятие подсветки. В настоящее время оценивают нанесенный ущерб.

Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».

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ИСТОЧНИК KP.RU