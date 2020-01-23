Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Рано утром, 23 января, двое подростков разгромили 17 ледовых фигур на площади Ленина. Большинство из них не подлежит восстановлению. На запись камеры видеонаблюдения попали парень и девушка. Информацию об этом сообщила пресс-служба администрации Благовещенска в инстаграм-аккаунте @blaga_hot.
«Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в нее куски льда и раскачивая ее. Противоправные действия подростков попали на камеру наружного наблюдения. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будет демонтировано. По данному факту готовится заявление в полицию. Администрация города Благовещенска обращается к жителям с просьбой установить лиц, причастных к совершению акта вандализма», - говорится в сообщении от мэрии.
После этого на площади работали сотрудники полиции, а бригада ГСТК произвела демонтаж разрушенных фигур и снятие подсветки. В настоящее время оценивают нанесенный ущерб.
Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов.Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
ИСТОЧНИК KP.RU