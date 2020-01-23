Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Силовики завершили проверку в детских садах Благовещенска, информация о взрывных устройствах не подтвердилась.
Напомним, утром 23 января поступила информация о минировании 12 детских учреждений областного центра и одной школы – всего 23 корпусов. Малышей эвакуировали и разместили в ближайших школах и садиках.
- На всех объектах отработали оперативные службы. На текущий момент все здания, по которым были получены сообщения, осмотрены, сигналы оказались ложными, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Все учреждения продолжают работу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU