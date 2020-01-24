Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:37:02+03:00

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В ночь на 24 января ушел из жизни Герой Советского Союза, заместитель председателя Благовещенской городской Думы, почетный гражданин Благовещенска Юрий Кузнецов. Юрию Викторовичу было 74 года.

Прощание с Героем Советского Союза пройдет 27 января с 10.00 до 14.00 в клубе ДВОКУ. Поскольку церемония пройдет на режимном объекта, всем пришедшим проститься с Юрием Кузнецовым желательно иметь при себе документ удостоверяющий личность.

ДОСЬЕ КП

Юрий Викторович Кузнецов родился в 1946 году в селе Борзя (сейчас город в Забайкальском крае). В 1968 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского по специальности командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая, присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием. В 1980 году окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную ордена Суворова академию имени М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая. Присвоена квалификация офицер с высшим военным образованием. В 1989 году окончил военную ордена Ленина КрасноЗнаменную ордена Суворова академию Генерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова по специальности командно-штабная оперативно-стратегическая с присвоением квалификации офицера с высшим военным оперативно-стратегическим образованием. С 1964 года проходил службу в Вооруженных силах Союза ССР. С 2002 года трудился на гражданской службе. С 2005 по 2011 годы являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов IV созыва и Законодательного собрания Амурской области V созыва. С 2014 года был избран депутатом Благовещенской городской Думы, является заместителем председателя Благовещенской городской Думы шестого и седьмого созывов. В 1999 году решением городской Думы Юрию Викторовичу присвоено звание «Почетного гражданина города Благовещенска» Имел следующие награды: Звание Герой СССР, медаль «Золотая звезда», орден Ленина, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орден «За военные заслуги», орден «Знак Почета», орден «Трудовая доблесть», орден «За заслуги в ветеранском движении».

ИСТОЧНИК KP.RU