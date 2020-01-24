2020-01-24T11:50:58+03:00
Общество

Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ

В провинции Хэйлунцзян выявлено уже четыре случая заболевания, один со смертельным исходом
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: @portamurassoФото: @portamurasso
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Между Благовещенском и Хэйхэ идет активный обмен информацией, касающийся ситуации с короновирусом. Известно, что по состоянию на 23 января в провинцией Хэйлунцзян зафиксировано уже четыре случая заболевания: по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин, Суйхуа. Один человек погиб.

- В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ ни одного заболевшего выявлено не было. Народное Правительство Хэйхэ предпринимает все необходимые меры по недопущению возникновения очага на территории округа, - сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

В Хэйхэ принят план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штаб и рабочая группа по профилактике и контролю. Кроме того, местные медики проходят повышение квалификации для постановки диагноза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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