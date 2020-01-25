2020-01-25T05:27:56+03:00
Происшествия

В Приамурье в ДТП погиб амурчанин

Авария произошла на трассе Благовещенск-Свободный
Юлия Янушевская
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Серьезное ДТП, в котором скончался мужчина, произошло вчера вечером, 24 января, на 81-км трассы Благовещенск-Свободный, между селами Натальино и Прядчино. Информация об этом появилась в инстаграм-паблике @autoroad.blg.

Сегодня утром стало известно, что водитель одного из автомобилей, участвующих в аварии, погиб, рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Столкновение произошло между грузовиком и микроавтобусом. Водитель последнего, 1988 года рождения, скончался в машине Скорой помощи при транспортировке в больницу.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В Приамурье в ДТП погиб амурчанин.В Приамурье в ДТП погиб амурчанин

ИСТОЧНИК KP.RU

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