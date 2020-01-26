В Благовещенске во время пожара погибли два человека

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:54:46+03:00

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В Благовещенске на улице Загородной сгорел нежилой дом. Внутри помещения были найдены тела двух человек. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило вечером 25 января. Очевидцы сообщали, что горит нежилой дом с верандой. По сообщению Главного Управления МЧС России по Амурской области, на место происшествия работали специалисты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 11 человек и трех единиц техники. Пожарные ликвидировали открытый огонь в течение получаса. В результате дом не удалось спасти, он сгорел по всей площади. При пожаре были обнаружены тела двух погибших. Теперь специалистам предстоит установить причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU