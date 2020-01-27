Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:01:29+03:00

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Китайским студентам, обучающимся в вузах Благовещенска, продлят зимние каникулы. Отдых для иностранцев должен был закончиться 10 февраля, но коррективы в их расписание внесла осложнившаяся ситуация с коронавирусом в КНР. Известно, что все ребята уехали на праздники домой.

В АмГУ, где обучаются 213 китайских студентов, каникулы продлили до 24 февраля.

- Всех студентов из КНР сейчас оповещают о продлении каникул, корректируются графики учебного процесса. Сейчас у нас есть время до 24 февраля. Мы, безусловно, будем следить за изменениями ситуации в Китае, чтобы иметь возможность принимать те или иные решения, - сообщил ректор университета Андрей Плутенко.

В БГПУ также рассматривают вопрос о продлении каникулы. Здесь обучаются 273 иностранца более чем из 20 провинций КНР.

- До 10 февраля у студентов каникулы. В ближайшее время мы планируем рассмотреть вопрос о продлении сроков отдыха. В случае принятия такого решения все студенты будут оповещены об этом, - отметила ректор БГПУ Вера Щекина.

ИСТОЧНИК KP.RU