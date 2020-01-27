2020-01-27T07:01:29+03:00
Общество

Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы

В вузах областного центра обучается почти 500 иностранцев
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Китайским студентам, обучающимся в вузах Благовещенска, продлят зимние каникулы. Отдых для иностранцев должен был закончиться 10 февраля, но коррективы в их расписание внесла осложнившаяся ситуация с коронавирусом в КНР. Известно, что все ребята уехали на праздники домой.

В АмГУ, где обучаются 213 китайских студентов, каникулы продлили до 24 февраля.

- Всех студентов из КНР сейчас оповещают о продлении каникул, корректируются графики учебного процесса. Сейчас у нас есть время до 24 февраля. Мы, безусловно, будем следить за изменениями ситуации в Китае, чтобы иметь возможность принимать те или иные решения, - сообщил ректор университета Андрей Плутенко.

В БГПУ также рассматривают вопрос о продлении каникулы. Здесь обучаются 273 иностранца более чем из 20 провинций КНР.

- До 10 февраля у студентов каникулы. В ближайшее время мы планируем рассмотреть вопрос о продлении сроков отдыха. В случае принятия такого решения все студенты будут оповещены об этом, - отметила ректор БГПУ Вера Щекина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте