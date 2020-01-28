В Приамурье при пожаре погиб мужчина
Пожар вспыхнул ранним утром 28 января в поселке Мухинский Октябрьского района, горел нежилой дом.
- Первой на место прибыла добровольно-пожарная команда поселка и приступила к тушению пожара. Им на помощь подоспели пожарные ПЧ-55 с. Варваровка противопожарной службы области, которые помогли ликвидировать возгорани в минимальные сроки, - сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.
Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две автоцистерны. Веранда и кровля дома уничтожены полностью. В горевшей постройке было обнаружено тело мужчины 35 лет.
Причина и виновник пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU