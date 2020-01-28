В Приамурье при пожаре погиб мужчина

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:40:48+03:00

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Пожар вспыхнул ранним утром 28 января в поселке Мухинский Октябрьского района, горел нежилой дом.

- Первой на место прибыла добровольно-пожарная команда поселка и приступила к тушению пожара. Им на помощь подоспели пожарные ПЧ-55 с. Варваровка противопожарной службы области, которые помогли ликвидировать возгорани в минимальные сроки, - сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две автоцистерны. Веранда и кровля дома уничтожены полностью. В горевшей постройке было обнаружено тело мужчины 35 лет.

Причина и виновник пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU