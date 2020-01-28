2020-01-28T06:40:48+03:00
Происшествия

В Приамурье при пожаре погиб мужчина

Причина и виновник возгорания устанавливаются
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/amurskiespasateliФото: instagram.com/amurskiespasateli
Изменить размер текста:

Пожар вспыхнул ранним утром 28 января в поселке Мухинский Октябрьского района, горел нежилой дом.

- Первой на место прибыла добровольно-пожарная команда поселка и приступила к тушению пожара. Им на помощь подоспели пожарные ПЧ-55 с. Варваровка противопожарной службы области, которые помогли ликвидировать возгорани в минимальные сроки, - сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две автоцистерны. Веранда и кровля дома уничтожены полностью. В горевшей постройке было обнаружено тело мужчины 35 лет.

Причина и виновник пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте