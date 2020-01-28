2020-01-28T06:49:58+03:00
Общество

Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены

За российскими туристами на остров Хайнань отправят самолет
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Авиакомпания «Якутия» приостановила программу полетов по направлению «Благовещенск – Санья. Причина в неблагополучной эпидемиологической обстановке в Китае.

- Запланированный на 29 января рейс в Санья вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе. Все туристы, улетевшие отдыхать в Санья из Благовещенска, вернутся в Благовещенск 30 января, в четверг, по расписанию в 10.40 местного времени, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Рейсы, назначенные на 5 и 12 февраля были отменены. Все туристы, купившие билеты заранее, смогут вернуть деньги на основании сообщения Ростуризма о возникновении в стране угрозы для жизни и здоровья. В случае отказа возврата денег путешественники могут обратиться в управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
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