2020-01-28T10:16:35+03:00
Происшествия

«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету

С девушкой связались якобы сотрудники банка
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Благовещенска рассказала о своем столкновении с телефонными мошенниками. По словам девушки, ей позвонили и представились службой безопасности банка. Однако, стоило звонившим узнать, сколько денег на счету у потенциальной жертвы, бросили трубку.

- Буквально только что позвонили, сказали, что из службы безопасности банка. Якобы с моей карты пытались перевести деньги на другую. Еще на фоне шум какой-то непонятный, а девушка, которая позвонила, даже не представилась, - описывает ситуацию Ксения. – Я ей по глупости сказала, что неделю не заходила в приложение банка, а она тут же спрашивает: «Вы что, уже не пользуетесь нашими услугами?». Мне показалось, что это звучит некорректно, а у работников банка всегда стандартные фразы, очень вежливые. Поняла, что мошенники.

После непродолжительного разговора «сотрудник банка» уточнил, сколько денег у Ксении на счету. Узнав, что на карте осталось всего три тысячи, разговор с девушкой продолжать не стали.

- Они просто бросили трубку. Видимо, не нужны им мои три тысячи. Я сразу после этого позвонила на горячую линию Сбербанка, меня там успокоили, что я все правильно сделала, и никаких списаний не было. Сказала им номер, они обещали что-то с этим сделать, - объясняет девушка.

В свою очередь управление МВД России по Амурской области призывает не доверять подобным звонкам.

«Если к вам обратились по телефону, в Интернете, через социальные сети или другими способами, и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, будьте осторожны: это явные признаки мошенничества. При любых сомнениях рекомендуем прекратить общение и обратиться в банк по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты», - напоминают амурчанам. Если вы все же попались на уловки мошенников, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 02 (102 с сотового телефона), телефон доверия УМВД России по Амурской области - 59-40-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету
Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте