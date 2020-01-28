«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:16:35+03:00

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Жительница Благовещенска рассказала о своем столкновении с телефонными мошенниками. По словам девушки, ей позвонили и представились службой безопасности банка. Однако, стоило звонившим узнать, сколько денег на счету у потенциальной жертвы, бросили трубку.

- Буквально только что позвонили, сказали, что из службы безопасности банка. Якобы с моей карты пытались перевести деньги на другую. Еще на фоне шум какой-то непонятный, а девушка, которая позвонила, даже не представилась, - описывает ситуацию Ксения. – Я ей по глупости сказала, что неделю не заходила в приложение банка, а она тут же спрашивает: «Вы что, уже не пользуетесь нашими услугами?». Мне показалось, что это звучит некорректно, а у работников банка всегда стандартные фразы, очень вежливые. Поняла, что мошенники.

После непродолжительного разговора «сотрудник банка» уточнил, сколько денег у Ксении на счету. Узнав, что на карте осталось всего три тысячи, разговор с девушкой продолжать не стали.

- Они просто бросили трубку. Видимо, не нужны им мои три тысячи. Я сразу после этого позвонила на горячую линию Сбербанка, меня там успокоили, что я все правильно сделала, и никаких списаний не было. Сказала им номер, они обещали что-то с этим сделать, - объясняет девушка.

В свою очередь управление МВД России по Амурской области призывает не доверять подобным звонкам.

«Если к вам обратились по телефону, в Интернете, через социальные сети или другими способами, и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, будьте осторожны: это явные признаки мошенничества. При любых сомнениях рекомендуем прекратить общение и обратиться в банк по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты», - напоминают амурчанам. Если вы все же попались на уловки мошенников, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 02 (102 с сотового телефона), телефон доверия УМВД России по Амурской области - 59-40-59.

ИСТОЧНИК KP.RU