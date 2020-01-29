Амурчане могут рассказать о своих родственниках-героях во Всенародной экспозиции

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:31:34+03:00

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У амурчан есть возможность поучаствовать в проекте «Лица Победы» и увековечить память о своих родственниках-героях. Акция была запущена в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Передать данные можно через сайт проекта, заполнив форму регистрации «Добавить свою историю». Обязательно нужно будет указать точные имя, фамилию и отчество, годы жизни и место рождения. Также необходимо приложить отсканированную фотографию. Любой желающий может добавить неограниченное число историй. Также данные принимаются в мобильном приложении «Лица Победы». Кроме того, отправить историю своего героя можно по почте по адресу: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д.10. Музей Победы. В конверт необходимо вложить заверенное подписью согласие на обработку персональных данных, письмо с рассказом о родственнике и его фотографию. В экспозицию данные попадут в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU