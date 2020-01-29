В Благовещенске отремонтируют путепровод на улице Загородная

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:55:32+03:00

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В Благовещенске готовятся к реконструкции путепровода на улице Загородная. Планируется, что подрядчик проведет подъем пролетных строений на высоту до полуметра и заменит дефектные балки. Это необходимо, чтобы избежать разрушения конструкции.

- Отремонтирован будет не только путепровод, длина которого составляет порядка 60 метров, но и подъезды к нему. А это 360 метров, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. - Полностью заменят дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями. Предусмотрено и водоотведение.

На период ремонта движение по путепроводу будет ограничено, а на время демонтажа балок и вовсе прекратится.

Пока же подрядчик проводит подготовительные работы: закупает строительные материалы и конструкции, получает необходимые согласования. К демонтажу рабочие приступят в феврале.

- Этот путепровод был построен еще в 1985 году и требует капитального ремонта. Работы такого уровня в Благовещенске еще не проводились. Конкурс на определение подрядной организации был отыгран в декабре. Согласно графику, все работы должны быть завершены до конца октября текущего года. Этот проект очень важен, поэтому просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты следования, - отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

ИСТОЧНИК KP.RU