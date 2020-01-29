2020-01-29T11:55:32+03:00
Общество

В Благовещенске отремонтируют путепровод на улице Загородная

К демонтажным работам подрядчик приступит в феврале
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: администрация г. БлаговещенскаФото: администрация г. Благовещенска
Изменить размер текста:

В Благовещенске готовятся к реконструкции путепровода на улице Загородная. Планируется, что подрядчик проведет подъем пролетных строений на высоту до полуметра и заменит дефектные балки. Это необходимо, чтобы избежать разрушения конструкции.

- Отремонтирован будет не только путепровод, длина которого составляет порядка 60 метров, но и подъезды к нему. А это 360 метров, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. - Полностью заменят дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями. Предусмотрено и водоотведение.

На период ремонта движение по путепроводу будет ограничено, а на время демонтажа балок и вовсе прекратится.

Пока же подрядчик проводит подготовительные работы: закупает строительные материалы и конструкции, получает необходимые согласования. К демонтажу рабочие приступят в феврале.

- Этот путепровод был построен еще в 1985 году и требует капитального ремонта. Работы такого уровня в Благовещенске еще не проводились. Конкурс на определение подрядной организации был отыгран в декабре. Согласно графику, все работы должны быть завершены до конца октября текущего года. Этот проект очень важен, поэтому просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты следования, - отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске отремонтируют путепровод на улице Загородная
Амурчане могут рассказать о своих родственниках-героях во Всенародной экспозиции
В Благовещенске готовы развернуть инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету
Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте