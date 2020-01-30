11 амурчан обратились в больницы после возвращения из Китая
С начала года в больницы обратились 11 амурчан, вернувшихся из Китая. У всех были выявлена симптомы ОРВИ.
- Все они обследованы лабораторно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на весь перечень возможных возбудителей. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Установлено, что обратившиеся заразились гриппом В, гриппом А, аденовирусами и риновирусами.
Тем не менее, амурчанам советуют соблюдать меры профилактики:
- не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации
- при планировании зарубежных поездок в другие страны - уточнять эпидемиологическую ситуацию;
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- по возвращении из КНР необходимо понаблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU