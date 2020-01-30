2020-01-30T04:23:01+03:00
Общество

11 амурчан обратились в больницы после возвращения из Китая

Коронавируса выявлено не было
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С начала года в больницы обратились 11 амурчан, вернувшихся из Китая. У всех были выявлена симптомы ОРВИ.

- Все они обследованы лабораторно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на весь перечень возможных возбудителей. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Установлено, что обратившиеся заразились гриппом В, гриппом А, аденовирусами и риновирусами.

Тем не менее, амурчанам советуют соблюдать меры профилактики:

- не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации

- при планировании зарубежных поездок в другие страны - уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- по возвращении из КНР необходимо понаблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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