Амурские власти ждут сообщений от туристов, которым необходимо выехать из Китая через Благовещенскую таможню

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:31:31+03:00

Вернуться россияне смогут, как только федеральные структуры уточнят сроки закрытия границы с КНР

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В правительстве Амурской области собирают информацию о российских туристах, которым необходимо выехать из Китая через пункт пропуска Благовещенска.

- Вернуться россияне смогут, как только федеральные структуры уточнят сроки закрытия границы с КНР и выработают рекомендации по налаживанию транспортных коридоров, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что никого на территории Китая не бросят.

- Важно - тех, кто остался в КНР, мы обязательно заберем. Сейчас ждем уточнений по процедуре возврата наших соотечественников. В министерстве экономических связей и туризма продолжают собирать информацию о гражданах, которые хотели бы въехать к нам через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ, - написал у себя на странице глава региона.

Телефон горячей линии министерства экономического развития и внешних связей +79145561666.

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ИСТОЧНИК KP.RU