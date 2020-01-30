Амурские власти ждут сообщений от туристов, которым необходимо выехать из Китая через Благовещенскую таможню
В правительстве Амурской области собирают информацию о российских туристах, которым необходимо выехать из Китая через пункт пропуска Благовещенска.
- Вернуться россияне смогут, как только федеральные структуры уточнят сроки закрытия границы с КНР и выработают рекомендации по налаживанию транспортных коридоров, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что никого на территории Китая не бросят.
- Важно - тех, кто остался в КНР, мы обязательно заберем. Сейчас ждем уточнений по процедуре возврата наших соотечественников. В министерстве экономических связей и туризма продолжают собирать информацию о гражданах, которые хотели бы въехать к нам через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ, - написал у себя на странице глава региона.
Телефон горячей линии министерства экономического развития и внешних связей +79145561666.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ИСТОЧНИК KP.RU