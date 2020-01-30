В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:33:23+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который 27 января сбил ребенка в Благовещенске.

Авария произошла утром в районе пересечения улиц Горького – Загородная. 12-летний пешеход переходил дорогу на зеленый свет, когда на него наехал автомобиль. Предположительно это был седан серого цвета. С места происшествия водитель скрылся. Ребенок получил травмы.

- Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62, - говорят в УМВД России по Амурской области.

Оставление места ДТП может обернуться для водителя лишением прав на полтора года либо арестом на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU