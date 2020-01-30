2020-01-30T06:33:23+03:00
Происшествия

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

С места происшествия автомобилист скрылся
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который 27 января сбил ребенка в Благовещенске.

Авария произошла утром в районе пересечения улиц Горького – Загородная. 12-летний пешеход переходил дорогу на зеленый свет, когда на него наехал автомобиль. Предположительно это был седан серого цвета. С места происшествия водитель скрылся. Ребенок получил травмы.

- Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62, - говорят в УМВД России по Амурской области.

Оставление места ДТП может обернуться для водителя лишением прав на полтора года либо арестом на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе
Амурские власти ждут сообщений от туристов, которым необходимо выехать из Китая через Благовещенскую таможню
11 амурчан обратились в больницы после возвращения из Китая
В Благовещенске отремонтируют путепровод на улице Загородная
Амурчане могут рассказать о своих родственниках-героях во Всенародной экспозиции
В Благовещенске готовы развернуть инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету
Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте