2020-01-30T10:20:45+03:00
Общество

С китайского острова Хайнань в Благовещенск привезли более ста туристов

У каждого прибывщего взяли смывы для проверки на коронавирус
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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30 января в Благовещенск прибыл самолет с туристами, отдыхавшими на китайском острове Хайнань. Всех прибывших дважды проверили на наличие температуру: на борту самолета и в помещении международного пункта пропуска.

- Помимо тепловизионного контроля и сбора контактных данных у всех прибывших взяты смывы с носоглотки для проверки коронавирус. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания пассажиры будут доставлены бригадой «скорой помощи» в инфекционную больницу. В настоящее время повышение температуры тела у прибывших не выявлено, - рассказал заместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Александр Солохин.

В течение 14 дней прибывшие должны внимательно следить за состоянием своего здоровья, и при первых же признаки заболевания вызывать на дом врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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