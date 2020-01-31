В Благовещенске временно ограничат движение по двум улицам

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:44:42+03:00

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С 31 января будет перекрыта половина проезжей части на улице Ленина между Калинина и Б. Хмельницкого. Ограничения связаны с проведением аварийных работ на инженерных сетях. Завершить ремонт планируют к 2 февраля.

Также с 30 января по 1 февраля из-за аварийных работ на кабельных линиях будет ограничено движение на улице Больничная на участке от Зейской до Амурской.

- Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

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ИСТОЧНИК KP.RU