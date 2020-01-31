В Благовещенске временно ограничат движение по двум улицам
С 31 января будет перекрыта половина проезжей части на улице Ленина между Калинина и Б. Хмельницкого. Ограничения связаны с проведением аварийных работ на инженерных сетях. Завершить ремонт планируют к 2 февраля.
Также с 30 января по 1 февраля из-за аварийных работ на кабельных линиях будет ограничено движение на улице Больничная на участке от Зейской до Амурской.
- Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Благовещенске отремонтируют путепровод на улице Загородная
К демонтажным работам подрядчик приступит в феврале (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU