2020-01-31T08:14:06+03:00
Общество

С февраля увеличится стоимость набора социальных услуг у амурских льготников

Прибавка составит три процента
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 1 февраля в Амурской области увеличится стоимость набора социальных услуг у льготников. Прибавка составит три процента, таким образом соцпакет будет стоить 1 155,06 рубля.

По данным отделения Пенсионного фонда по Амурской области, в регионе проживает более 74 тысяч федеральных льготников. Это участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.

В набор социальных услуг входит три льготы: право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Рецепты для льготников выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается фонд социального страхования. Из суммы предназначенной на соцпакет 889,66 рубля предназначено на лекарства, 137,63 рубля - на санаторно-курортное лечение, 127,77 рубля - на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте.

- Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например - бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении – ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией, - объясняют в пенсионном фонде.

Поменять форму получения социальных услуг можно раз в год. Соответствующее заявление необходимо подать до 1 октября в Пенсионный фонд, Многофункциональный центр или направить его удаленно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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