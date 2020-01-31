2020-01-31T08:40:16+03:00
Общество

1 февраля для туристов откроют временный коридор из Хэйхэ в Благовещенск

На связь с амурским правительством вышли около 250 человек
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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1 февраля в 14.00 для туристов, оставшихся в Китае, откроют временный коридор через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Всего к специалистам министерства обратились около 250 человек.

- Мы со всеми на связи, - отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. - С китайской стороной достигнута совместная договоренность - с учетом всех решений, которые были приняты на государственном уровне и оценки ситуации, с 1 февраля будет организованы временные коридоры для организации возврата наших граждан. С 14.00 до 16.30 по амурскому времени нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ россияне могут прибыть на пункт пропуска сопредельной стороны и также организованно, как это было ранее, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой.

Туристов просят проявить терпение и строго следовать указаниям техслужб китайской стороны.

Продолжает работать телефон «горячей линии» Минэкономразвития и внешних связей Амурской области 8 (914) 5561666.

При необходимости, в случае запроса китайской стороны, будет организован отдельный коридор для убытия китайских граждан в этот же период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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