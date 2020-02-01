Из Хэйхэ в Благовещенск переправили 165 человек

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:00:27+03:00

Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено

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1 февраля по временому каридору из Хэйхэ в Благовещенск доставили 165 туристов. Все они прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекцию. Симптомов респираторных заболеваний ни у кого из прибывших не выявлено.

Также отдельный каридор был организован для граждан КНР, желающих вернуться домой. Через границу переправили 90 китайцев.

- Процесс выезда российских граждан в пункте пропуска Хэйхэ координировал первый зам. мэра Хэйхэ Сунь Бяо, - сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. - Все прошло достаточно оперативно.

2 февраля границу откроют с 14.00 до 16.30. После работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учетом подтвержденных обращений граждан РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU