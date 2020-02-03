Из благовещенских школ снова эвакуируют детей
В нескольких школах Благовещенска проходит эвакуация учеников. Утром 3 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в образовательных учреждениях.
- Просим родителей по возможности забрать детей. На данный момент ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Точное количество «заминированных» школ пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU