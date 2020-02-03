Из благовещенских школ снова эвакуируют детей

3 Февр. 2020 2020-02-03T04:39:56+03:00

На местах работают сотрудники спецслужб

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В нескольких школах Благовещенска проходит эвакуация учеников. Утром 3 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в образовательных учреждениях.

- Просим родителей по возможности забрать детей. На данный момент ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Точное количество «заминированных» школ пока не сообщается.

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В сообщении о заложенном взрывном устройстве не указано конкретное учебное заведение, поэтому решили перестраховаться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU