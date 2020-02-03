Граждан КНР, прибывающих в Приамурье, будут сажать на карантин
На внеочередном заседаним областной санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили новые меры профилактики по недопущению коронавируса на территорию Приамурья.
- План профилактических мероприятий был скорректирован в связи с принятым 31 января Постановлением Главного государственного санитарного врача России, согласно которому в регионах, куда прибывают сейчас граждане Китая с видом на жительство в России, необходимо организовать временные места непрерывного наблюдения за их состоянием здоровья в течение 14 дней, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
В изоляторы граждан КНР будут доставлять прямо пунктов пропуска. Под наблюдением они будут находиться в течение двух недель. Пройти такую проверку придется всем без исключения, вне зависимости от того, что показал тепловизионный контроль и медицинский осмотр на таможне.
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ИСТОЧНИК KP.RU