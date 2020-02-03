Снежный городок в Благовещенске будет работать еще две недели

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:47:52+03:00

Несколько фигур с площади вывезут для украшения стартовой площадки «Лыжни-2020»

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По многочисленным просьбам благовещенцев работу снежного городка на площади им. В.И. Ленина продлят на две недели. Правда, количество снежных фигур немного уменьшится, часть из них вывезут для украшения стартовой площадки «Лыжни-2020». Демонтаж остальных сооружений начнется ориентировочно 17 февраля.

Ранее планировалось, что городок уберут намного раньше. Дело в том, что из-за предстоящей реконструкции площади, в феврале на этом участке должны начаться изыскательские работы. Площадь должна была быть очищена до середины месяца.

- В настоящее время достигнута договоренность со специалистами, что они начнут работы в установленный срок с учетом размещенного снежного городка, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

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ИСТОЧНИК KP.RU