Снежный городок в Благовещенске будет работать еще две недели
По многочисленным просьбам благовещенцев работу снежного городка на площади им. В.И. Ленина продлят на две недели. Правда, количество снежных фигур немного уменьшится, часть из них вывезут для украшения стартовой площадки «Лыжни-2020». Демонтаж остальных сооружений начнется ориентировочно 17 февраля.
Ранее планировалось, что городок уберут намного раньше. Дело в том, что из-за предстоящей реконструкции площади, в феврале на этом участке должны начаться изыскательские работы. Площадь должна была быть очищена до середины месяца.
- В настоящее время достигнута договоренность со специалистами, что они начнут работы в установленный срок с учетом размещенного снежного городка, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
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