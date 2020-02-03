3 февраля коридор между Благовещенском и Хэйхэ будет закрыт

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:58:06+03:00

За два дня границу пересекли 205 человек

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Перебраться из Хэйхэ в Благовещенск 3 февраля будет нельзя, коридор для туристов в этот день будет закрыт. Всего же 1 и 2 февраля через благовещенский пункт пропуска из Китая вернулись 205 человек. В обратную сторону перевезли 99 граждан КНР.

- Возможность создания новых коридоров для пересечения границы будет определяться исходя из потребности, с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора, - напоминают в пресс-службе правительства Амурской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU