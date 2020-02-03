В Благовещенске продолжается проверка «заминированных» школ

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:22:09+03:00

Эвакуировано было более 15 тысяч учеников и около 1100 сотрудников учреждений

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В областном центре продолжается проверка образовательных учреждений. Утром 3 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в 21 школе (35 корпусов). Всего эвакуировано было более 15 тысяч ребят и около 1100 сотрудников.

- В настоящее время оперативные службы отработали в девяти общеобразовательных учреждениях Благовещенска: школы №№ 4, 7, 6, 10, 12, 23, 27, 28 и гимназия № 1. Все сообщения ложные, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Проверка учебных корпусов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU