2020-02-03T08:22:09+03:00
Происшествия

В Благовещенске продолжается проверка «заминированных» школ

Эвакуировано было более 15 тысяч учеников и около 1100 сотрудников учреждений
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/kriminal.blgФото: instagram.com/kriminal.blg
Изменить размер текста:

В областном центре продолжается проверка образовательных учреждений. Утром 3 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в 21 школе (35 корпусов). Всего эвакуировано было более 15 тысяч ребят и около 1100 сотрудников.

- В настоящее время оперативные службы отработали в девяти общеобразовательных учреждениях Благовещенска: школы №№ 4, 7, 6, 10, 12, 23, 27, 28 и гимназия № 1. Все сообщения ложные, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Проверка учебных корпусов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24