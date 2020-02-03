В Благовещенске продолжается проверка «заминированных» школ
Эвакуировано было более 15 тысяч учеников и около 1100 сотрудников учреждений
Фото: instagram.com/kriminal.blg
Изменить размер текста:
В областном центре продолжается проверка образовательных учреждений. Утром 3 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в 21 школе (35 корпусов). Всего эвакуировано было более 15 тысяч ребят и около 1100 сотрудников.
- В настоящее время оперативные службы отработали в девяти общеобразовательных учреждениях Благовещенска: школы №№ 4, 7, 6, 10, 12, 23, 27, 28 и гимназия № 1. Все сообщения ложные, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Проверка учебных корпусов продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU