Амурчанам расскажут о родственниках, не вернувшихся с Великой Отечественной войны

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:36:46+03:00

Для этого необходимо будет отправить анкету солдата организаторам проекта «Память»

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В Благовещенске стартовал проект санкт-петербургского благотворительного фонда «Поступок» «Память». Координировать его работу в областной столице будет Ассоциация пожилых людей.

- В рамках проекта горожане смогут узнать судьбу своего солдата, партизана, подпольщика, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Чтобы получит сведения о родственнике необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту pomnim28@mail.ru. В ответ вам могут прислать сведения о месте захоронения, фронтовом пути, наградах своего деда или прадеда.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Ленина, 80 и по телефону 37-08-97 (по будням с 10 до 14 часов).

Скачать анкету можно на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU